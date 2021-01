Si chiama Anti-Theft Protection ed è una delle funzionalità inedite che Microsoft introdurrà con Windows 10X, nuova incarnazione del sistema operativo in arrivo più avanti nel corso dell’anno. Come si può intuire già dal nome si tratta di uno strumento dedicato alla sicurezza che potremmo definire una sorta di antifurto per il PC.

Anti-Theft Protection per Windows 10X

I primi dettagli sono trapelati attraverso le pagine del portale MSPoweruser: la feature è pensata per impedire a un malintenzionato di forzare il reset del computer dopo averlo rubato al legittimo proprietario. A tale scopo fa leva sull’account Microsoft, consentendo di eseguire l’operazione solo dopo aver effettuato il login con le stesse credenziali (PIN o password) utilizzate per la configurazione iniziale. Da verificare se sarà efficace anche contro i tentativi di installare la piattaforma da zero senza passare dal ripristino. È qualcosa di molto simile a quanto avveniva anni fa sugli smartphone Windows Phone con Reset Protection.

Non è chiaro se Anti-Theft Protection farà il suo debutto anche sulla versione più tradizionale di W10 oppure se rimarrà un’esclusiva di 10X. Quest’ultima è la grande scommessa del gruppo di Redmond per il 2021, insieme al restyling dell’interfaccia di Windows 10 già messo in cantiere da tempo e al momento noto come Sun Valley.

Annunciata in un primo momento per i dispositivi pieghevoli e dual screen come Surface Neo, arriverà invece inizialmente sui laptop andando a costituire qualcosa di molto simile a un concorrente per Chrome OS di Google, la piattaforma della linea Chromebook.