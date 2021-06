Windows 11: fuori Skype (e Meet Now), dentro Teams

Ancora poche ore e conosceremo ogni dettaglio di Windows 11, nuovo sistema operativo di casa Microsoft che la software house presenterà in via ufficiale questo pomeriggio, quando in Italia saranno le ore 17:00. Tra le novità incluse, stando alle informazioni emerse dalla build trapelata anzitempo, una riguarda direttamente Skype e Teams.

Windows 11: cosa cambierà per Skype e Teams

Pare che il gruppo di Redmond abbia scelto di non preinstallare il primo dei due software con la piattaforma, lasciando comunque all'utente la libertà di scaricarlo se ne avverte la necessità. Via anche Meet Now (in italiano Riunione Immediata): la funzionalità è stata introdotta lo scorso anno in piena pandemia, così da proporre uno strumento in più basato su Skype per creare in modo rapido videochiamate e riunioni da remoto, ma senza ottenere il successo sperato. Tra le ragioni dell'accoglienza piuttosto fredda, con tutta probabilità, la somiglianza con quanto già offerto da Teams.

Proprio quest'ultimo servizio, sempre più centrale nella visione di Microsoft in merito a smart working e hybrid work, beneficerà invece dell'integrazione nel sistema operativo della feature inedita chiamata Meet & Chat. Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere di cosa si tratta: tornerà utile per entrare rapidamente in contatto con colleghi, amici e parenti, strizzando l'occhio sia all'ambito professionale sia a quello consumer.

Il #MicrosoftEvent di oggi, dedicato al successore di Windows 10, scioglierà ogni residuo dubbio in merito alle novità riguardanti il restyling dell'interfaccia e le caratteristiche inedite della piattaforma, che sappiamo almeno in parte aver ereditato il layout pensato inizialmente per la tribolata versione 10X ora messa da parte.