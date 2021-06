Windows 11: upgrade gratuito anche da Windows 7?

Il prossimo sistema operativo di casa Microsoft si chiamerà Windows 11, su questo ci sono ormai ben pochi dubbi, nonostante ancora manchi una settimana alla presentazione (24 giugno, ore 17). L'ennesima indiscrezione circolata in merito piattaforma riguarda le modalità di aggiornamento dalle edizioni precedente: a quanto pare sarà possibile eseguire l'upgrade gratuito.

L'aggiornamento a Windows 11 sarà gratuito?

Lo potranno fare coloro che oggi utilizzano un dispositivo con Windows 10, ma anche gli utenti ancora fermi a versioni più datate come Windows 8.1, la precedente Windows 8 e persino chi ancora non si è sganciato da Windows 7, nonostante il termine del supporto ufficiale.

È quanto svelano alcune chiavi scovate nella build trapelata, la stessa che ci ha permesso di dare uno sguardo in anteprima all'interfaccia della piattaforma, caratterizzata dall'adozione di bordi arrotondati per gli elementi chiave del layout e un restyling della barra delle applicazioni con l'inclusione di un menu Start inedito.

Il passaggio a W11 potrà essere eseguito attraverso Media Creation Tool o mediante Update Assistant, senza alcun bisogno di acquistare una nuova licenza. Una scelta comprensibile, per evitare un'eccessiva frammentazione.

Sapremo tutto a proposito del nuovo sistema operativo la prossima settimana, con il #MicrosoftEvent che andrà in scena giovedì 24 giugno. La presentazione sarà curata da Panos Panay (Chief Product Officer) e da un Satya Nadella sempre più centrale per il business del gruppo di Redmond.