Il nuovo Windows: il 24 giugno l'evento di Microsoft

Una nuova luce sta per entrare dalla finestra di Windows: il 24 giugno conosceremo tutti i dettagli relativi alla prossima evoluzione del sistema operativo, in occasione di un evento organizzato da Microsoft che andrà in scena quando in Italia saranno le ore 17:00. Lo aveva anticipato il CEO Satya Nadella in apertura di Build 2021.

Un evento Microsoft per il nuovo Windows

Il numero uno del gruppo di Redmond sarà presente, insieme a Panos Panay (Chief Product Officer), quest'ultimo sempre più centrale nei progetti relativi a Windows 10 e alla famiglia di prodotti Surface. L'annuncio dovrebbe riguardare anzitutto il restyling dell'interfaccia noto internamente come Sun Valley e di cui sono già trapelati alcuni dettagli. Il debutto è atteso entro la seconda metà dell'anno, in concomitanza con il secondo major update di questo 2021.

Nelle scorse settimane, Microsoft ha confermato che Windows 10X non arriverà a breve. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta dell'incarnazione della piattaforma inizialmente destinata a dispositivi con schermo pieghevole o dual screen (come Surface Neo), poi indirizzata ai laptop in modo da rappresentare un concorrente di Chrome OS, infine accantonata. Alcune delle sue caratteristiche, in primis quelle relative alla UI, finiranno nella versione tradizionale del sistema operativo.

Ritocchi estetici a parte, Windows 10 evolverà in modo da andare incontro alle esigenze degli sviluppatori, come sottolineato dal gruppo proprio in occasione di Build 2021. In che modo? Anzitutto introducendo un nuovo store e ampliando così le opportunità per monetizzare il lavoro svolto. Appuntamento al 24 giugno per saperne di più.