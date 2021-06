Windows 11 SE sarà il successore di Windows 10 S?

Sappiamo che Microsoft si appresta ad annunciare Windows 11: lo farà tra una settimana esatta, in occasione dell'evento organizzato per il 24 giugno. Da qui in avanti sarà tutto un susseguirsi di rumor e indiscrezioni a proposito del sistema operativo. Oggi segnaliamo quella che fa riferimento alla versione SE, di cosa si tratta?

Windows 11: spunta la versione SE

Con tutta probabilità non avrà alcun legame con la Special Edition di Windows 98, ma si tratterà del successore di Windows 10 S. Il nome in codice impiegato è Cloud Edition, lo stesso scelto dal gruppo di Redmond per identificare la modalità S della piattaforma attuale, quella che consente esclusivamente l'installazione e l'esecuzione dei software provenienti dallo store ufficiale.

Ad ogni modo, la build trapelata non sembra bloccare l'utilizzo delle applicazioni Win32, ma Windows Store non funziona correttamente se non dopo essere intevenuti a mano sulle configurazioni. Il tutto è dunque per il momento da prendere con le pinze.

La UI sarà identica a quella delle edizioni Home, Pro ed Enterprise. W11 SE sarà quasi certamente in dotazione ai dispositivi più economici e con un comparto hardware di fascia medio-bassa oppure a quelli distribuiti in ambito aziendale dove le funzionalità prettamente consumer (ad esempio Il Tuo Telefono) non sono necessarie.

Abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo all'interfaccia di Windows 11, fortemente caratterizzata dagli elementi già avvistati nella versione 10X ora accantonata. Il gruppo di Redmond ha anticipato che le novità non si limiteranno al restyling del layout. Occhi puntati sul #MicrosoftEvent della prossima settimana per saperne di più, andrà in scena quando in Italia saranno le ore 17:00.