L’AI che crea il tuo sito in pochi clic: scopri Hostinger a soli 2,99€ al mese

Ormai è da tempo che sogni di realizzare il tuo sito web professionale ma… oltre a mancarti le basi, ti manca anche un po’ di budget. Impresa impossibile? Non con Hostinger, che grazie al suo servizio Website Builder Premium a soli 2,99€ al mese ti fornisce tutti gli elementi essenziali e facilitati per creare il tuo sito da zero!

Un sito personalizzato e a misura delle tue esigenze, che non richiede competenze da web designer perché è facilissimo da utilizzare e soprattutto si avvale dell’aiuto di strumenti AI integrati. Puoi ideare fino a 25 siti web e scegliere fra centinaia di template grafici, e persino personalizzare la SEO con l’intelligenza artificiale. Scopri di più sul sito ufficiale!

Il tuo sito web personalizzato in pochi step

Il piano Premium ti consente di gestire fino a 25 siti web contemporaneamente, offre 50 caselle email gratuite per il primo anno e mette a disposizione un editor drag & drop intuitivo, perfetto per creare pagine su misura in totale libertà. Grazie a oltre 150 template professionali, potrai dare forma al tuo progetto online senza alcuna competenza tecnica. Cosa include il piano Premium:

  • Dominio gratuito per il primo anno (valore 9,99 €)

  • Strumenti di marketing con integrazione a Google Ads e altre piattaforme promozionali

  • Gestione completa da mobile per aggiornare il tuo sito ovunque tu sia

  • Supporto tecnico attivo 24/7, sempre pronto ad aiutarti

Il vero punto di forza di Hostinger sono i tool basati sull’Intelligenza Artificiale, creati per velocizzare ogni fase di progettazione. Con il Website Builder AI, basta rispondere a poche domande per ottenere un sito già pronto, completo di testi ottimizzati, immagini su misura e impostazioni SEO avanzate. In pochi minuti avrai un sito professionale, curato nei dettagli e pronto per andare online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
13 ago 2025
