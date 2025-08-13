L’AI che crea il tuo sito in pochi clic: scopri Hostinger a soli 2,99€ al mese

Ormai è da tempo che sogni di realizzare il tuo sito web professionale ma… oltre a mancarti le basi, ti manca anche un po’ di budget. Impresa impossibile? Non con Hostinger, che grazie al suo servizio Website Builder Premium a soli 2,99€ al mese ti fornisce tutti gli elementi essenziali e facilitati per creare il tuo sito da zero!

Un sito personalizzato e a misura delle tue esigenze, che non richiede competenze da web designer perché è facilissimo da utilizzare e soprattutto si avvale dell’aiuto di strumenti AI integrati. Puoi ideare fino a 25 siti web e scegliere fra centinaia di template grafici, e persino personalizzare la SEO con l’intelligenza artificiale. Scopri di più sul sito ufficiale!

Il tuo sito web personalizzato in pochi step

Il piano Premium ti consente di gestire fino a 25 siti web contemporaneamente, offre 50 caselle email gratuite per il primo anno e mette a disposizione un editor drag & drop intuitivo, perfetto per creare pagine su misura in totale libertà. Grazie a oltre 150 template professionali, potrai dare forma al tuo progetto online senza alcuna competenza tecnica. Cosa include il piano Premium:

Dominio gratuito per il primo anno (valore 9,99 €)

Strumenti di marketing con integrazione a Google Ads e altre piattaforme promozionali

Gestione completa da mobile per aggiornare il tuo sito ovunque tu sia

Supporto tecnico attivo 24/7, sempre pronto ad aiutarti

Il vero punto di forza di Hostinger sono i tool basati sull’Intelligenza Artificiale, creati per velocizzare ogni fase di progettazione. Con il Website Builder AI, basta rispondere a poche domande per ottenere un sito già pronto, completo di testi ottimizzati, immagini su misura e impostazioni SEO avanzate. In pochi minuti avrai un sito professionale, curato nei dettagli e pronto per andare online.