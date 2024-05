Fibra ultraveloce: con Fastweb costa meno di 30€/mese

Perché continui a usare una connessione domestica lenta? Se hai paura di pagare troppo per la fibra ultraveloce, adesso c’è l’offerta di Fastweb Casa a scemare tutti i tuoi timori. A meno di 30€/mese, otterrai un’esperienza di navigazione senza paragoni.

Fastweb: fibra ultraveloce a 29,95 euro al mese

Stai ancora chiedendoti se passare o meno a Fastweb Casa? Vuol dire che ti piacciono le connessioni lente a costi eccessivi. Eppure, con un piccolo investimento mensile, potrai ottenere una connessione fibra alla velocità della luce, senza limiti e senza stress. Ciò vuol dire download rapidi, streaming in alta definizione e gaming senza lag. Poi ci sono le chiamate illimitate per parlare con chi vuoi, quando vuoi, senza limiti di tempo o di spesa. Sono incluse nel canone mensile, tranquillo.

La fibra ti viene erogata dal Box NeXXt One, con il Wi-Fi di ultima generazione che consente una connessione stabile e potente in ogni angolo della tua casa. Niente più zone d’ombra o cali di segnale. In più, otterrai l’Assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa. Devi soltanto scegliere la formula che meglio si adatta alle tue esigenze.

Per quanto riguarda l’attivazione della linea, con Fastweb Casa è inclusa nel prezzo. Infine, i corsi della Fastweb Digital Academy, con cui imparare a navigare in sicurezza, sfruttare al meglio le potenzialità del web e sviluppare nuove competenze digitali.

Tutto questo a soli 29,95€/mese! E se non sei soddisfatto, hai ben 30 giorni per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea, con rimborso completo dei costi sostenuti nel primo mese.

Non perdere altro tempo! Approfitta subito di questa straordinaria offerta e scopri il vero piacere della fibra ultraveloce a un prezzo imbattibile. Entra nel sito web di Fastweb tramite il bottone qui sotto e richiedi l’attivazione.