The future of hybrid work, l'evento di Microsoft del 17 giugno

Dopo lo smart working, la visione Hybrid Workplace: già in più occasioni Microsoft ha ribadito il proprio punto di vista in merito a come cambierà il modo di lavorare e collaborare nello scenario post-pandemico e lo farà nuovamente nei prossimi giorni con un evento dedicato. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 17 giugno, quando alle 15:00 (ora italiana) andrà in scena l'appuntamento battezzato The future of hybrid work. Un nome, un programma.

Microsoft organizza un evento sul futuro del lavoro ibrido

La pagina ufficiale (link a fondo articolo) non svela granché. Anzi, per dirla tutta non fornisce alcun dettaglio a proposito dell'incontro. Ci sono solamente un'immagine di apertura (quella visibile in evidenza) che mostra un team riunito parzialmente in presenza e parzialmente da remoto nonché un player video attraverso cui effettuare lo streaming una volta giunto il momento.

Con tutta probabilità, l'attenzione sarà rivolta agli strumenti messi a disposizione da Teams o da OneDrive e le potenzialità dell'infrastruttura cloud di Azure. Qui sotto un filmato condiviso a fine maggio dal canale ufficiale YouTube di Microsoft 365, a proposito di come si trasformeranno le sale riunioni in futuro.

Sarà una seconda metà di giugno importante per il gruppo di Redmond, che in occasione di un altro evento (in programma per il 24 giugno) annuncerà la nuova versione di Windows. Tutti gli indizi sembrano puntare nella direzione di un sistema operativo inedito, forse chiamato Windows 11, anziché di un major update (Sun Valley) per l'attuale Windows 10. Satya Nadella e Panos Panay scioglieranno ogni dubbio tra poco più di una settimana.