Windows 10 Sun Valley confermato da Microsoft

Ancora un paio di settimane e sapremo tutto sulla prossima generazione di Windows, con l'evento che andrà in scena il 24 giugno. Non sappiamo se il sistema operativo si chiamerà ancora Windows 10 oppure Windows 11, di certo vedrà l'introduzione di novità importante in termini di interfaccia con l'arrivo dell'aggiornamento Sun Valley.

Windows 10 Sun Valley o Windows 11?

Microsoft sembra aver accidentalmente confermato il suo arrivo, prima con un riferimento diretto ed esplicito scovato su GitHub (come visibile nello screenshot qui sotto), poi con la pubblicazione di un annuncio di lavoro (ora rimosso) che nella descrizione riportava a chiare lettere Windows 10 e Windows Sun Valley .

Indicare in modo distinto “Windows 10” e “Windows Sun Valley” fa pensare a due versioni del sistema operativo, coesistenti, un po' come avrebbe dovuto essere in seguito all'arrivo di Windows 10X, progetto più volte rimandato.

Anni fa il gruppo di Redmond ha in più occasioni dichiarato che non ci sarebbe mai stato Windows 11 e nemmeno Windows 12, ma si sa, le cose cambiano. Come scritto in apertura, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di giovedì 24 giugno, quando alle 17:00 (ora italiana) andrà in scena un evento che vedrà protagonista il CEO, Satya Nadella, in compagnia del Chief Product Officer, Panos Panay.

Atteso un importante restyling dell'interfaccia e alcune altre novità di rilievo come un nuovo store per la distribuzione delle applicazioni, realizzato su misura per andare incontro alle esigenze manifestate dagli sviluppatori.