Windows 11: il primo indizio è arrivato da Microsoft

Ancora meno di tre settimane e sapremo tutto sulla prossima evoluzione del sistema operativo di casa Microsoft, l'appuntamento è fissato per giovedì 24 giugno. Rimane per ora avvolto dal mistero ciò che Satya Nadella e Panos Panay presenteranno al pubblico: si tratterà dell'aggiornamento Sun Valley per Windows 10 oppure del suo successore Windows 11? Alcuni indizi trapelati oggi sembrano avvalorare la seconda ipotesi.

Windows 10 Sun Valley o Windows 11?

Il primo è quello che emerge osservando l'immagine condivisa dal gruppo di Redmond per annunciare l'evento (in apertura), soprattutto mettendola a confronto con una di quelle pubblicate nel mese di aprile su Instagram dal profilo ufficiale Microsoft Design.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Microsoft Design (@microsoft.design)

Il risultato è quello visibile di seguito: la luce che filtra dalla finestra è tagliata nel mezzo dall'ombra verticale, ma non da quella orizzontale, quasi a formare due “I”. Inoltre, la conferenza si aprirà alle 11:00 AM ET.

Di seguito un'animazione pubblicata dall'account ufficiale che mostra solo le due colonne in movimento.

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 — Windows (@Windows) June 2, 2021

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è Evan Blass di @evleak, con un post condiviso su Twitter in cui viene rilanciata l'ipotesi di poter assistere al debutto di Windows 11.

From the "Don't take screenshots of this build" department: a forthcoming Microsoft OS called Windows 11. — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

L'unica certezza, al momento, riguarda il fatto che gli utenti della piattaforma assisteranno entro l'anno all'arrivo di un aggiornamento corposo, anzitutto dal punto di vista del restyling dell'interfaccia. Nel caso di un sistema operativo vero e proprio, ci sarà da capire se verrà offerto a tutti sotto forma di upgrade gratuito oppure se per la distribuzione saranno adottate modalità differenti. L'appuntamento è fissato per giovedì 24 giugno, quando da noi saranno le 17:00, allora sapremo cosa Microsoft ha messo in cantiere.