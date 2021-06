Windows 11: un indizio concreto sulla data di uscita

Sappiamo che l'attesa per Windows 11 durerà qualche altro mese, ma quanto esattamente? In sede di annuncio, Microsoft ha reso noto che il sistema operativo debutterà tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del prossimo, senza però indicare una data di uscita precisa. I rumor e le indiscrezioni non mancano.

È questa la data di uscita di Windows 11?

La prima arriva dallo store ufficiale di Walmart, per l'esattezza dalla scheda di un laptop HP che fa riferimento a un aggiornamento gratuito a Windows previsto per il mese di ottobre 2021 .

Dando uno sguardo alle immagini promozionali rilasciate dalla software house per mostrare la nuova interfaccia si nota che molte riportano la data 10/20/2021 . Il lancio è dunque previsto per il 20 ottobre 2021? Tutto sembra puntare in questa direzione.

Sul tema è intervenuto anche il profilo ufficiale Twitter del sistema operativo, con un messaggio in risposta a un utente che chiarisce almeno in parte le tempistiche e le modalità previste per la distribuzione di Windows 11. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta.

Ciao. Windows 11 uscirà entro la fine del 2021 e sarà distribuito nel corso di diversi mesi. Il rollout dell'upgrade ai dispositivi Windows 10 già in uso oggi prenderà il via nel corso del 2022 e proseguirà per la prima metà del prossimo anno.

Hi, there. Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year. — Windows (@Windows) June 27, 2021

Qualcuno si troverà dunque costretto ad attendere un anno circa per l'upgrade da Windows 10 (consulta l'elenco dei processori Intel e AMD compatibili). La versione di anteprima sarà ad ogni modo messa a disposizione degli Insider a breve.