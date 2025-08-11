 Mappa di Instagram: come usarla senza farsi localizzare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Mappa di Instagram: come usarla senza farsi localizzare

La nuova mappa di Instagram fa discutere: ecco come funziona davvero e come controllare chi vede la propria posizione.
Mappa di Instagram: come usarla senza farsi localizzare
Informatica App e Software
La nuova mappa di Instagram fa discutere: ecco come funziona davvero e come controllare chi vede la propria posizione.
ChatGPT

Instagram ha introdotto una mappa interattiva che mostra dove ci si trova e cosa si pubblica. L’idea sa di déjà-vu e non a caso… visto che ricorda Snap Map. Il problema? Non tutti hanno capito come funziona e sui social si è scatenato il panico.

Mappa di Instagram: come usarla senza essere spiati dai social

Appena comparsa, molti utenti hanno pensato che bastasse aprire la mappa per diventare tracciabili da chiunque. Ma è una mezza verità. La Mappa di Instagram non condivide la posizione attuale, a meno che non si voglia esplicitamente.

Ci sono due livelli di controllo: Attivazione manuale della mappa nei messaggi diretti, e selezione dei contatti autorizzati a vedere dove sei. Senza questi passaggi, la propria posizione resta invisibile. E anche quando si condivide, non è in tempo reale.

Ma non basta disattivare la mappa per non essere geolocalizzati. Ogni volta che si inseriscono tag di località in un post, un Reel o una Storia pubblica, si forniscono informazioni su dove ci si trova o dove si è stati.

Se si pubblica una foto con il tag di una città dopo essere tornati a casa, è una cosa, ma se si pubblica una Storia o un contenuto mentre si è ancora fisicamente in quel luogo e si aggiunge il tag, si sta comunicando in tempo reale la propria posizione a chiunque può vedere il contenuto. In pratica, la differenza tra raccontare un ricordo e farsi geolocalizzare sta soprattutto nel momento in cui si pubblica.

Come proteggere la propria privacy

C’è chi considera la Mappa di Instagram una funzione utile per scoprire nuovi posti e contenuti in base alla posizione. Ma c’è anche chi la vede come una forma di sorveglianza travestita da condivisione. Tuttavia, usare la Mappa di Instagram in modo intelligente è possibile. Ecco, come:

  • Accedere alla sezione DM e selezionare “Map”;
  • Attivare la condivisione solo con gli utenti scelti (amici stretti, liste personalizzate);
  • Controllare regolarmente le impostazioni e disattivare la condivisione quando non serve;
  • Evitare di taggare luoghi precisi finché si è in quel posto, meglio rimandare a dopo

Se proprio si vuole essere presenti sulla mappa ma con discrezione, basta usare luoghi generici come “Centro città” anziché bar o negozi precisi.

Pubblicato il 11 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Controllo vocale delle app con Siri in iOS 26.4?

Controllo vocale delle app con Siri in iOS 26.4?
L'Europa vuole leggere tutti i messaggi WhatsApp e Signal

L'Europa vuole leggere tutti i messaggi WhatsApp e Signal
Firefox 141: proteste per i gruppi di schede con AI

Firefox 141: proteste per i gruppi di schede con AI
WhatsApp arrivano le foto Live in movimento come iPhone

WhatsApp arrivano le foto Live in movimento come iPhone
Controllo vocale delle app con Siri in iOS 26.4?

Controllo vocale delle app con Siri in iOS 26.4?
L'Europa vuole leggere tutti i messaggi WhatsApp e Signal

L'Europa vuole leggere tutti i messaggi WhatsApp e Signal
Firefox 141: proteste per i gruppi di schede con AI

Firefox 141: proteste per i gruppi di schede con AI
WhatsApp arrivano le foto Live in movimento come iPhone

WhatsApp arrivano le foto Live in movimento come iPhone
Tiziana Foglio
Pubblicato il
11 ago 2025
Link copiato negli appunti