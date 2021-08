Windows 11: nuova build e prime immagini ISO

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle nuova build 22000.160 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider. Due le novità principali presenti in questa versione preliminare del sistema operativo: la nuova app Orologio e l'indicazione del tempo richiesto per l'installazione degli aggiornamenti. L'azienda di Redmond ha pubblicato anche le prime immagini ISO per un'installazione pulita.

Windows 11 build 22000.160: novità

Con la build 22000.132 erano state svelate la nuova app Strumento di cattura e le versioni aggiornate delle app Calcolatrice e Posta & Calendario. Nella build 22000.160 è invece inclusa la nuova app Orologio. Oltre ad effettuare un restyling grafico, Microsoft ha aggiunto la nuova funzionalità Focus Sessions che il Chief Product Officer Panos Panay aveva svelato in anticipo all'inizio del mese.

Nella sezione dedicata dell'app Orologio ci sono quattro riquadri, come si può vedere nell'immagine.

Focus Timer permette di impostare la durata della sessione. L'utente può scegliere inoltre una playlist di Spotify per migliorare la concentrazione e la produttività. È possibile anche gestire le attività da eseguire con Microsoft To Do. Infine, Habit Building consente di impostare un obiettivo giornaliero per “costruire una sana abitudine digitale“.

La seconda novità, preannunciata a fine giugno, permette di vedere una stima del tempo necessario per completare un'operazione di aggiornamento (solo su PC con SSD). La durata prevista viene mostrata nel menu Start, nella notifica di riavvio, nell'icona di Windows Update nell'angolo inferiore destro e nella pagina delle impostazioni di Windows Update.

Gli utenti che vogliono effettuare un'installazione pulita o in-place di Windows 11 possono scaricare l'immagine ISO della build 22000.132.