Windows 11: nuove app nella build 22000.132

Microsoft ha annunciato la nuova build 22000.132 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider. Oltre a vari fix che risolvono alcuni problemi segnalati e alla disponibilità della chat di Teams per le videochiamate, l'azienda di Redmond ha incluso tre nuove app (solo nel canale Dev): Snipping Tool, Calculator, Mail & Calendar.

Windows 11: novità della build 22000.132

Come è noto, la chat di Microsoft Teams è integrata in Windows 11. La prima versione è arrivata a fine luglio e ora gli Insider iscritti al canale Beta possono utilizzare le chiamate audio e video one-to-one e di gruppo, creare e partecipare alle riunioni, gestire le opzioni dei meeting, condividere lo schermo e usare la modalità Galleria per la visualizzazione. Altre funzionalità verranno aggiunte in seguito.

Con la build 22000.132 è stata introdotta la nuova app Snipping Tool (Strumento di cattura) che include diverse funzionalità dell'app Snip & Sketch. Oltre alla nuova pagina delle impostazioni e al dark mode, Microsoft ha aggiunto la scorciatoia WIN + SHIFT + S per catturare uno screenshot selezionando le quattro opzioni nel menu in alto. L'utente può quindi utilizzare i vari tool di editing, tra cui quello che permette di scrivere sull'immagine.

L'app Calculator (Calcolatrice) è stata riscritta in C# e offre diverse funzionalità, tra cui quella che permette di disegnare i grafici delle equazioni.

Per Mail & Calendar (Posta e Calendario) è stato effettuato un aggiornamento estetico (angoli arrotondati e dark mode).

Microsoft promette altre novità nelle prossime settimane. La versione finale di Windows 11 dovrebbe essere rilasciata nel mese di ottobre.