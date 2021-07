Windows 11: anteprima della chat di Teams

In occasione dell'annuncio di Windows 11, Microsoft aveva mostrato l'integrazione di Teams nel sistema operativo. Ora un gruppo ristretto di utenti iscritti al programma Insider potranno utilizzare alcune funzionalità della chat, tra cui la possibilità di partecipare a conversazioni singole o di gruppo. Altre verranno aggiunte nelle prossime settimane.

La chat di Teams in Windows 11

Dopo aver installato l'ultima build di Windows 11 e riavviato il computer, gli utenti vedranno l'icona di Teams nella barra delle applicazioni. All'avvio vengono mostrate le conversazioni recenti (singole e di gruppo). Nella parte superiore ci sono i pulsanti per avviare una nuova chat o una videochiamata, ma quest'ultima funzionalità verrà aggiunta in seguito, insieme a riunioni e condivisione schermo. Nella parte inferiore c'è invece il link per aprire Microsoft Teams a schermo intero.

Quando l'utente riceve un messaggio viene mostrata una notifica che permette di rispondere direttamente. Per aggiungere i contatti è sufficiente inviare un messaggio all'indirizzo email o via SMS. I contatti esistenti in Skype e Outlook possono essere sincronizzati automaticamente. Per invitare altre persone alla chat di gruppo basta inviare il link via email.

Microsoft evidenzia i vantaggi dell'integrazione di Teams in Windows 11, tra cui la possibilità di sfruttare lo schermo più grande e la tastiera fisica, oltre che il multitasking che consente di copiare e incollare contenuti da altre applicazioni. Gli altri utenti possono partecipare alle conversazioni o alle riunioni con diversi dispositivi (Android, iOS, macOS, Windows 10, Linux e browser).

Come detto si tratta di una versione preliminare per gli Insider, quindi è disponibile solo in lingua inglese, non ci sono tutte le funzionalità e non è possibile utilizzare la modalità offline (è obbligatoria la connessione ad Internet).