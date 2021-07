Windows 11 attiverà il Tema Scuro (Dark Mode) di default

Meno stress per gli occhi: i vantaggi della Dark Mode sono ormai noti e apprezzati da molti di coloro che trascorrono intere giornate di fronte al monitor, per lavoro, studio o svago. Per questo motivo, Microsoft abiliterà di default il Tema Scuro di Windows 11. Gli utenti saranno ad ogni modo in grado di passare a quello Chiaro (Light Mode) in pochi click.

Il Tema Scuro predefinito in Windows 11

La conferma è giunta da Melissa Grant, Director of Product Marketing di Microsoft 365, in occasione della conferenza Inspire andata in scena la scorsa settimana (la stessa che ha ospitato l'annuncio ufficiale di Windows 365). Riportiamo di seguito le sue parole in forma tradotta.

Considerando che trascorriamo molto tempo guardando schermi luminosi, non solo per leggere email senza fine, ma anche partecipando a innumerevoli meeting e per ogni aspetto delle nostre vite private, al fine di far riposare i vostri occhi, distribuiremo le SKU commerciali di Windows 11 con la meravigliosa Dark Mode attivata di default, la stessa preferita dai professionisti IT.

Il debutto di Windows 11 è previsto entro l'anno. Ancora non è stata svelata la data di uscita, ma alcuni indizi puntano nella direzione del 20 ottobre 2021. Il rollout dell'aggiornamento per i PC compatibili già in circolazione andrà a completarsi entro la metà del 2022: è previsto anche per Windows 7.