Windows 11, presto una build per gli Insider nel Canale Beta

Chi desidera mettere mano in anteprima alle novità di Windows 11, oggi non ha altro modo che installare la build rilasciata da Microsoft agli Insider nel Canale Sviluppatori. Una versione del sistema operativo sconsigliata a chi quotidianamente utilizza il PC per lavoro o studio, a causa dei tanti bug che ancora la affliggono. Presto ne arriverà una più stabile, all'interno del Canale Beta.

Windows 11: in arrivo una build più stabile

A renderlo noto è stato nei giorni scorsi un profilo ufficiale del gruppo di Redmond, con il post condiviso su Twitter e allegato di seguito. Quando accadrà? Più avanti nel corso del mese, non è dato a sapere con precisione quando, ma prima di fine luglio.

Later this month. Appreciate your patience. — Windows Insider (@windowsinsider) July 15, 2021

Come noto, le build destinate al Canale Beta sono aggiornate meno frequentemente rispetto a quelle del Canale Sviluppatori. Consentiranno però di mettere alla prova Windows 11 e le sue novità senza la noia di dover inciampare continuamente in bug o anomalie.

Per conoscere maggiori dettagli sul programma Insider di Windows invitiamo a consultare il sito ufficiale con tutti i dettagli sulle build rilasciate nei diversi canali (Sviluppatori, Beta, Anteprima).