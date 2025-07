Costruire il tuo sito non è mai stato così conveniente: con IONOS 12 mesi gratis

Realizzare un sito web professionale oggi è alla portata di tutti, anche senza competenze tecniche. Con IONOS MyWebsite Plus, puoi dare forma al tuo progetto online grazie a un costruttore di siti intuitivo pensato sia per principianti sia per utenti più esperti che desiderano strumenti avanzati e funzionalità e-commerce.

E la grande novità del momento è che puoi avere IONOS per un anno completamente gratis. Una bella comodità per testare il servizio e capire se fa davvero al caso proprio.

Sito personalizzato e pronto in pochi clic, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: prova IONOS gratis

IONOS integra nel suo builder strumenti basati su AI in grado di generare immagini, palette cromatiche e contenuti testuali in modo automatico. Questo ti consente di risparmiare tempo e ottenere un risultato professionale, anche senza l’aiuto di un web designer.

E ora arriva il punto forte: per chi attiva il servizio oggi, l’abbonamento è gratuito per un intero anno, con un risparmio di 216€ + IVA. Per tutti i dettagli sull’offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS.

Con MyWebsite Plus di IONOS hai accesso a un pacchetto completo che include:

50 GB di spazio web

Un dominio gratuito per 12 mesi

Una casella email professionale da 12 GB

Strumenti integrati di analisi delle performance per monitorare traffico, attività e risultati

per monitorare traffico, attività e risultati Assistenza personalizzata tramite consulente dedicato

Il pannello di controllo è semplice da usare e permette di personalizzare ogni sezione del sito, oltre ad aggiungere funzionalità evolute come un negozio online.

Per iniziare ti basta cliccare sul box qui sotto e attivare la promozione: il tuo sito è pronto a prendere vita, senza costi iniziali.