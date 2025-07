Intel Core Ultra 300K: cache L3 fino a 144MB

Con Nova Lake, Intel ha intenzione di ritornare ai vertici per quanto riguarda le prestazioni videoludiche, dato che l’ultima serie di processori Core Ultra 200, conosciuta anche come Arrow Lake, non ha purtroppo dato i risultati sperati, seppur degli interventi alla frequenza del controller memoria integrato hanno permesso di riguadagnare qualcosa. La prossima serie K promette di dare battaglia a una delle gamme di processori attualmente più competitivi e prestazionali di sempre, vale a dire X3D di AMD.

Intel Nova Lake: le CPU Core Ultra 300K avranno fino a 144MB di cache L3

Come ormai risaputo in giro, attraverso le varie indiscrezioni, Intel prevede di sviluppare specifiche varianti Nova Lake con un’ampia cache L3, competendo direttamente con i potenti processori X3D di AMD. La dimensione dovrebbe raggiungere i 144MB, superando i 128MB della CPU top di gamma AMD Ryzen 9 9950X3D.

Non si sa ancora se la cosiddetta Big Last-Level Cache (bLLC) sarà integrata attraverso un tile separato o direttamente nel die principale, ma le aspettative sono alte. Sarà infatti curioso vedere come si comporta una CPU ibrida, come quelle introdotte da Intel, con cache aggiuntiva rispetto ai processori più tradizionali di AMD, composti da soli performance core ad alte prestazioni.

Come rivelato dall’insider Raichu, i modelli Core Ultra 300K con cache maggiorata avranno un massimo di 24 core, mentre le varianti senza bLLC potranno integrare fino a 48 core. Il modello con 8P/16E sarà il primo a debuttare, seguito dalla variante dotata di 16P/32E.

Con Nova Lake, Intel tenta quindi di riprendersi il primato in un settore dove era molto competitiva, ma che adesso è praticamente dominato dalle soluzioni di AMD con le CPU X3D, seppur queste siano comunque delle soluzioni costose. Inoltre, se bene implementata, la tecnologia bLLC potrebbe ridurre la latenza e migliorare le prestazioni nei carichi di lavoro intensi, come nei giochi tripla A e nelle applicazioni professionali.