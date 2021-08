Spotify per la feature Focus Session di Windows 11

Supportare l'utente nella produttività quotidiana, facendo leva su funzionalità create ad hoc e introdotte nel nuovo sistema operativo: è questo uno degli obiettivi perseguiti da Microsoft con Windows 11, che per l'inedita funzionalità Focus Session prevede l'integrazione di Spotify.

Windows 11, Focus Session: le playlist di Spotify per concentrarsi

A svelare la caratteristica è Panos Panay, ormai uno dei volti più rappresentativi del gruppo di Redmond. Riprenderà il concept già sperimentato con To Do, potenziandolo, consentendo la creazione di un elenco di cose da fare e aiutando a realizzarle assegnando diverse priorità a compiti specifici. Come si inserisce in questo contesto la partnership con il colosso dello streaming musicale? Con la proposta di playlist che favoriscono la concentrazione.

Un'altra anticipazione dal team: Focus Session su Windows 11 sta per arrivare. Per me sarà un game changer, soprattutto l'integrazione con Spotify.

Focus Assist terrà traccia dell'attività svolta e delle interruzioni. Si tratta di una delle nuove funzionalità pensate da Microsoft per Windows 11. Il debutto della piattaforma è previsto entro l'anno, il 20 ottobre 2021 secondo alcuni indizi. Da qualche giorno è disponibile la prima versione beta.

Nulla che in verità già non si possa fare su Windows 10, ma con un'integrazione più profonda a livello di sistema operativo, evitando così agli utenti di dover gestire la riproduzione attraverso un'app separata. Al momento non è dato a sapere se verrà garantito il supporto a servizi concorrenti come YouTube Music e altri né se ci sarà bisogno di un abbonamento premium.