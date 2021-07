Il menu Start di Windows 10 su Windows 11: si può fare

Tra le novità introdotte da Microsoft con Windows 11 a livello grafico c'è il restyling del menu Start, caratterizzato da un layout differente rispetto a quello visto in Windows 10. Un cambiamento che non ha pero entusiasmato tutti. Chi è abituato alla versione precedente e non vuole abbandonarla può seguire questi semplici passaggi.

Come attivare il menu di Windows 10 su Windows 11

A rendere noto il procedimento è stata la redazione di Tom's Hardware (link a fondo articolo). Sono sufficienti pochi step, alla portata di tutti, ma è bene considerare che la versione di W11 attualmente disponibile è una build di anteprima e che una volta resa disponibile nella sua forma definitiva la piattaforma potrebbe non consentire più questa opzione.

Aprire il registro di sistema eseguendo il comando “regedit” (senza virgolette) dopo aver premuto Win+R o digitandolo nel campo di ricerca sulla barra delle applicazioni;

trovare la chiave “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced”;

fare click con il tasto destro del mouse sulla parte destra della schermata, selezionare “Nuovo” e poi “Valore DWORD (32 bit) per creare una nuova chiave, chiamandola “Nuovo valore #1” (o “Nuovo valore #2” se già esistente);

rinominare la chiave appena creata in “Start_ShowClassicMode” (sempre senza virgolette);

fare doppio click sulla nuova chiave e digitare “1” nel campo “Dati Valore”.

Il menu Start di Windows 10 su Windows 11 (Tom's Hardware)

Chiudere poi “regedit” e riavviare il sistema operativo per rendere la modifica effettiva. L'allineamento degli elementi sulla barra delle applicazioni rimarrà ad ogni modo al centro, come di default per Windows 11. È possibile modificarlo e impostarlo a sinistra, come su Windows 10, semplicemente agendo sull'impostazione relativa a questo parametro inclusa nel nuovo sistema operativo.

In ogni momento sarà possibile annullare l'effetto della modifica, semplicemente impostante la chiave “Start_ShowClassicMode” sul valore “0” oppure eliminandola dal registro di sistema.