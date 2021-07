Windows 11 riceverà un solo feature update all'anno

Trascorse ormai quasi un paio di settimane dall'annuncio ufficiale, conosciamo molti dettagli di Windows 11, ma continuano a spuntare nuove informazioni in merito al nuovo sistema operativo di casa Microsoft. Negli ultimi giorni si è parlato in diverse occasioni degli aggiornamenti e della loro gestione, tema delicato nonché vero e proprio tallone d'Achille del predecessore W10. Un aspetto che la software house ha intenzione di migliorare, così da andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti.

Il primo feature update per Windows 11 nella seconda metà del 2022

Due le novità più importanti da questo punto di vista. La prima riguarda la cadenza di rilascio dei feature update: uno ogni anno. La seconda, invece, la distribuzione di pacchetti dalle dimensioni ridotte rispetto al passato (fino al 40%) e che dunque richiederanno un minore dispendio di tempo e risorse per l'installazione. Ancora, il gruppo di Redmond fornirà una stima dell'attesa necessaria per completare l'operazione, visualizzata sia all'interno di Windows Update sia nel menu Start quando ci si appresta a eseguire il riavvio. Il calcolo è effettuato sulla base del comparto hardware a disposizione, tenendo conto di processore, RAM e storage (lo screenshot è del sito Windows Latest).

È bene precisare che, nonostante un solo feature update annuale (il primo è atteso nella seconda metà del 2022), Windows 11 continuerà a ricevere i cosiddetti Patch Tuesday e gli altri aggiornamenti cumulativi opzionali utili per raccogliere feedback sulle novità introdotte.

La data di lancio del sistema operativo non è ancora stata confermata, ma gli indizi puntano verso il 20 ottobre 2021. L'upgrade a W11 sarà poi offerto tra la fine di quest'anno e la metà del prossimo anche a coloro in possesso di un dispositivo in grado di soddisfare determinati requisiti hardware: per eseguire un test e sapere se il vostro PC è compatibile, consigliamo il tool di terze parti WhyNoteWin11 che fornisce informazioni dettagliate su eventuali problemi di compatibilità.