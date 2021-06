WhyNotWin11 dice perché non riceverai Windows 11

Ancor più che la nuova interfaccia, lo store rinnovato o il supporto alle applicazioni Android, l'argomento più caldo e dibattuto di questi giorni in merito a Windows 11 riguarda i requisiti hardware richiesti per eseguire l'aggiornamento dei PC già in circolazione. Dal canto suo, Microsoft ha rilasciato uno strumento ufficiale (PC Health Check) utile per verificare la compatibilità del proprio dispositivo, ma i dettagli forniti dal software non sono poi così esaustivi. A colmare la lacuna ha pensato lo sviluppatore Robert C. Maehl, rilasciando l'applicativo WhyNoteWin11 in download gratuito su GitHub.

Windows 11: WhyNotWin11 ti spiega perché non puoi aggiornare

È sufficiente scaricare ed eseguire l'utility per ricevere un responso in pochi secondi. Se tutte le caselle si illuminano di verde, è tutto ok e non appena possibile si riceverà l'aggiornamento al nuovo sistema operativo. Con quali tempistiche? Tra la fine dell'anno in corso e la metà del prossimo.

In caso di mancata conformità ai requisiti, WhyNoteWin11 spiega invece quali specifiche tecniche non consentiranno l'installazione di Windows 11.

Sono queste le caratteristiche controllate: architettura (CPU e sistema operativo), boot, compatibilità del processore, core del processore, frequenza del processore, DirectX e Windows Display Driver Model, tipologia della partizione del disco, RAM, Secure Boot, spazio a disposizione e versione TPM.