Windows 11: problemi con le stampanti Brother

Il numero di bug segnalati dagli utenti è già piuttosto corposo, considerato che il debutto di Windows 11 è avvenuto solo una settimana fa. All'elenco si aggiunge ora il problema evidenziato da Brother. Dopo aver effettuato l'aggiornamento non è più possibile utilizzare le stampanti tramite collegamento USB.

Le stampanti Brother non funzionano

Il produttore giapponese spiega che, in seguito all'installazione di Windows 11, il sistema operativo non rileva più la stampante collegata alla porta USB del computer. Inoltre non è possibile modificare le impostazioni, né collegare altre stampanti alle porte USB. Non è nota al momento la causa del problema, ma potrebbe esserci una correlazione con le nuove funzionalità di sicurezza implementate da Microsoft.

Fino alla risoluzione del problema, Brother consiglia di utilizzare il collegamento tramite Ethernet o WiFi, se disponibili. Gli utenti possono controllare la compatibilità nelle pagine di supporto dedicate a stampanti e multifunzione a getto d'inchiostro e laser. L'elenco viene regolarmente aggiornato.

Le stampanti che non possono essere collegate via USB sono queste: