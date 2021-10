Stardock annuncia Fences 4 per il desktop di Windows 11

È la nuova versione di una delle utility più apprezzate da chi necessita di personalizzare il desktop del proprio PC: Fences 4 fa oggi il suo debutto ufficiale in versione Alpha, integrando nuove funzionalità pensate per organizzare al meglio le icone e i collegamenti all'interno di recinti definiti dall'utente, anche su Windows 11 (è comunque pienamente compatibile anche con W10). L'annuncio arriva dallo sviluppatore Stardock.

Fences 4 per W11, disponibile la versione Alpha

Tra le novità introdotte, uno stile grafico definito in modo da uniformarsi il più possibile a quello del nuovo sistema operativo, un restyling del pannello relativo alle impostazioni e un menu contestuale ridisegnato. Arriveranno più avanti il supporto ai desktop virtuali, la Kiosk Mode per impedire la modifica accidentale del layout, Snapshot per replicare le impostazioni su più dispositivi e Fences for Business che consentirà alle aziende di fare altrettanto con tutti i computer aziendali.

Come scritto in apertura, Fences 4 non è ancora disponibile a tutti per l'acquisto. Stardock ha rilasciato la versione Alpha dell'utility, riservando l'accesso alla fase di test a coloro che dispongono di una licenza per la suite Object Desktop che include, tra le altre cose, la Beta di Start11 (per la personalizzazione estrema del menu start in Windows 11), DeskScapes 11 (per sfondi e animazioni), Tiles 2 (gestione di desktop multipli) e molto altro ancora. Tutti gli altri dettagli sul sito ufficiale.