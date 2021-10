Applicazioni Android su Windows 11: ci siamo, al via i test

Come anticipato da un'indiscrezione nei giorni scorsi, Microsoft ha ufficialmente dato il via a una fase di test per l'integrazione delle applicazioni Android su Windows 11. L'annuncio arriva dalle pagine del blog ufficiale, dove si legge del coinvolgimento degli Insider presenti nel Beta Channel e localizzati geograficamente negli Stati Uniti.

Le applicazioni Android stanno per arrivare su Windows 11

La distribuzione avviene attraverso la piattaforma Amazon Appstore. Per questo primo step state messe a disposizione 50 app ottimizzate dagli sviluppatori in modo da accertarsi che tutto vada per il verso giusto sulle più svariate configurazioni hardware. Ci sono giochi (Lords Mobile, June's Journey, Coin Master), eBook reader (Kindle) e contenuti per bambini (Khan Academy Kids, LEGO Duplo World) solo per fare alcuni esempi. Una volta raccolti i feedback necessari al perfezionamento, si procederà con un rollout su più larga scala, ma non è dato a sapere con quali tempistiche o modalità.

Alla base della funzionalità c'è la componente Windows Subsystem for Android eseguita all'interno di una macchina virtuale Hyper-V, proprio come avviene con Windows Subsystem for Linux. Il supporto è garantito per processori Intel, AMD e Qualcomm.

La possibilità di scaricare ed eseguire le applicazioni Android su Windows 11 è stata indicata da Microsoft come un valore aggiunto del nuovo sistema operativo rispetto al predecessore Windows 10 fin dall'annuncio.