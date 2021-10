Applicazioni Android su Windows 11: qualcosa si sta muovendo

Sappiamo fin dal giugno scorso che Windows 11 integrerà il supporto alle applicazioni Android, rendendole disponibili attraverso la piattaforma Amazon Appstore. Ad oggi, la caratteristica risulta però ancora assente e, dopo essere stata inclusa nelle prime build di anteprima del sistema operativo, è sostanzialmente scomparsa. I tempi sembrano però essere finalmente maturi per riprendere con la fase di test, in vista di un definitivo rilascio per tutti.

Android Subsystem for Windows: la beta è alle porte

A renderlo noto un paio di screenshot condivisi da una fonte cinese e pubblicati dalla redazione del sito Windows Latest, visibili di seguito. Il primo mostra l'interfaccia che avrà l'app mobile di WeChat su PC, il secondo un social network in voga nel paese asiatico.

L'esecuzione avverrà facendo leva su Android Subsystem for Windows, che ci si attende possa entrare in fase beta entro la fine dell'anno.

Tra le caratteristiche attese, la possibilità di agganciare le app Android alla barra delle applicazioni, la piena integrazione con le notifiche di Windows 11 e il supporto multi-window così da poter aprire in contemporanea più istanze della stessa app.

Non appena disponibile, sarà possibile scaricare Amazon Appstore direttamente da Microsoft Store. Sarà un'esclusiva del nuovo sistema operativo, non offerta a coloro fermi al precedente Windows 10. Se ne riparlerà indicativamente all'inizio del prossimo anno.