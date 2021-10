Windows 11: cosa c'è nell'aggiornamento KB5006674?

Come ormai da tradizione, la seconda settimana del mese coincide con il rilascio degli aggiornamenti cumulativi per le piattaforme di casa Microsoft. Ora che c'è anche Windows 11, abbiamo a disposizione un pacchetto dedicato: KB5006674 è in fase di distribuzione, mediante download automatico affidandosi a Windows Update oppure con procedura manuale attraverso l'Update Catalog.

KB5006674 è il primo Patch Tuesday per Windows 11

Nessuna rivoluzione accompagna il Patch Tuesday, solo qualche bugfix che mette in archivio alcuni dei primi problemi emersi in seguito al lancio del sistema operativo, riguardanti in primis la compatibilità con i software Killer e SmartByte per il networking.

Il lavoro per Microsoft su Windows 11 è però solo iniziato: ci sono da rivolvere intoppi con le stampanti, un memory leak legato a Esplora File, un fastidioso calo delle prestazioni con i processori AMD e molte altre imperfezioni. Il gruppo di Redmond ha più volte sottolineato la volontà di raccogliere e valutare i feedback anche per quanto riguarda i cambiamenti introdotti a livello di funzionalità, chissà che non intervenga anche su aspetti come il menu Start ridisegnato e la nuova gestione della barra delle applicazioni, criticati da più parti.

I PC ancora fermi a Windows 10 (versioni 2004, 20H2 e 21H1) ricevono invece il pacchetto KB5006670. Porta con sé novità come una notifica che avvisa della scadenza del periodo di servizio per la 2004 fissata al 14 dicembre 2021, la correzione di un bug che in alcune situazioni impedisce la corretta esecuzione di software come Office o Adobe Reader e una vagonata di interventi sul fronte della sicurezza.