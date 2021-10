Windows 11: sideloading delle app Android

Microsoft ha comunicato che gli utenti statunitensi iscritti al canale Beta del programma Insider possono utilizzare il Windows Subsystem for Android di Windows 11 per scaricare le app da Amazon Appstore. Come previsto, qualcuno ha scoperto come installare le app da store alternativi tramite la tecnica del sideloading.

Sideloading app Android su Windows 11

Essendo una versione preliminare, Windows Subsystem for Android supporta solo un numero limitato di app (50). Gli utenti più temerari possono però installare i file APK delle app distribuite tramite store alternativi, tra cui APKMirror e APKPure, utilizzando il noto tool ADB (Android Debug Bridge) incluso in Android SDK Platform-Tools for Windows, che deve essere estratto in una directory (ad esempio C:\platform-tools ).

Nelle impostazioni del Windows Subsystem for Android deve quindi essere attivata la modalità Sviluppatore e copiato l'indirizzo IP, come si vede nello screenshot:

Dopo aver aperto il prompt dei comandi ( cmd.exe ) deve essere digitato quanto segue (premere Invio per ogni riga):

cd c:\platform-tools

adb connect [indirizzo IP]

Se i file APK sono stati salvati nella stessa directory, il successivo comando è questo:

adb install [nome APK]

L'app corrispondente verrà così installata e l'utente troverà il link nel menu Start di Windows 11. Ovviamente il funzionamento non è garantito con tutte le app. In teoria si possono installare anche i file APK del Play Store e dei servizi correlati, ma non è possibile effettuare l'accesso con un account Google.

Per gli utenti Windows 10 c'è invece una notizia ufficiale: l'aggiornamento Windows 10 21H2, noto come November 2021 Update (build 19044.1288), è disponibile nel canale Release Preview per gli iscritti al programma Insider. Quasi certamente verrà distribuito il 9 novembre come update opzionale.