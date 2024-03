Windows 11: Copilot nel menu di Esplora file

Con il rilascio della build 26080 di Windows 11, distribuita nei giorni scorsi da Microsoft agli Insider presenti nei canali Canary e Dev, ha preso il via la fase di test di una funzionalità passata inizialmente inosservata: è l’integrazione di Copilot nel menu contestuale di Esplora file. Si tratta di un’ennesima testimonianza di come la software house stia puntando sempre di più sul proprio assistente IA.

Copilot in Esplora file su Windows 11: il test

A renderlo noto è stato in un primo momento l’utente PhantomOcean3, via social con un post su X. Il funzionamento è piuttosto semplice. Dopo aver fatto click con il pulsante destro del mouse su un file (in questo caso un testo in formato .txt), tra le voci che compaiono c’è anche “Copilot”, che a sua volta mostra i due comandi “Invia a Copilot” e “Riassumi”.

La novità fa riferimento a un’altra caratteristica già individuata nei mesi scorsi all’interno del sistema operativo, chiamata CopilotFEContextMenu, dove “FE” sta proprio a indicare “File explorer” (in italiano Esplora file).

Il primo dei due comandi apre il pannello laterale di Copilot, così da poter interagire con la sua intelligenza artificiale, per chiedere e ottenere informazioni a proposito di quanto contenuto nel file. Il secondo, invece, crea un elenco puntato che ne riassume i punti chiave.

Non è da escludere che, in futuro, Microsoft possa implementare altre opzioni, a partire da quella che consentirà di riscrivere un testo modificandone stile, lunghezza e così via. Lo stesso approccio potrebbe essere adottato per l’elaborazione delle immagini ad esempio per rimuovere lo sfondo, effettuarne il ridimensionamento ecc.

Come sempre accade in questi casi, non è dato a sapere quando la novità farà il suo debutto ufficiale nella versione finale del sistema operativo. La software house dovrà prima raccogliere dagli Insider i feedback necessari ad apportare eventuali correzioni e miglioramenti.