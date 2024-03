Windows 11 build 26080: novità per Teams e Copilot

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26080 di Windows 11 per gli iscritti ai canali Canary e Dev del programma Insider. Le due principali novità riguardano Teams e Copilot. Nel primo caso è stata creata una singola app per account personali e lavorativi, mentre nel secondo è possibile usare il chatbot come una normale applicazione. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato un aggiornamento per Paint.

Novità in Windows 11 build 26080

La build 26080 include una novità per Teams che gli utenti troveranno in Windows 11 24H2. Microsoft ha creato un’esperienza unificata che permette di passare da account personale a lavorativo e viceversa con una singola app. Per accedere o aggiungere un account è sufficiente cliccare sull’icona del profilo in alto a destra.

Nei futuri aggiornamenti sarà possibile scegliere l’account per partecipare ai meeting. Sono state migliorate anche le notifiche con l’indicazione dell’account da cui provengono e la visualizzazione di più dettagli. È possibile inoltre lanciare account personale e lavorativo simultaneamente con icone separate sulla barra delle applicazioni. La nuova app si affianca a quella esistente, nota come Teams (free), ma quest’ultima verrà eliminata in futuro.

Dal mese di febbraio è possibile eseguire più operazioni con Copilot. Le funzionalità sono ora accessibili ad un numero maggiore di iscritti al canale Canary. Con la build 26080 è inoltre possibile “staccare” il pannello laterale di Copilot, quindi diventa una normale finestra che può essere ridimensionata.

Gli Insider iscritti ai canali Canary e Dev possono anche scaricare la versione 11.2402.32.0 di Paint che include uno slider per la dimensione di pennello, matita e gomma lungo il lato sinistro. Migliorata anche la gestione dei livelli (scelta del colore di sfondo e copia).