Snapshot e Recall per AI Explorer su Windows 11

La prossima grande novità in arrivo per Windows 11 sarà AI Explorer, su questo ci sono ben pochi dubbi. Il lancio dovrebbe avvenire entro la seconda metà dell’anno, in concomitanza con il rilascio dell’aggiornamento 24H2 per il sistema operativo. Tra le funzionalità incluse in questo pacchetto tutto dedicato all’intelligenza artificiale, sembra poter essercene una battezzata Snapshot.

Windows 11: AI Explorer con Snapshot

È quanto emerso da alcuni indizi individuati di recente nel codice delle versioni di anteprima. Di cosa si tratta? La caratteristica permetterebbe all’utente di tornare indietro nel tempo, attraverso il comando Recall.

In breve, AI Explorer si occuperà di registrare tutto quanto avviene sullo schermo, inclusa l’attività svolta con le applicazioni aperte, senza dimenticare il contenuto dei documenti, quanto detto nelle riunioni, i file riprodotti e così via. Successivamente, in qualsiasi momento, attivando l’assistente IA e chiedendo, ad esempio, Mostrami i fogli di lavoro sul nuovo progetto che ho modificato la scorsa settimana , AI Explorer lo farà in pochi istanti.

La presentazione ufficiale potrebbe andare in scena già entro le prossime settimane, in occasione dell’evento Build 2024 in programma dal 21 al 23 maggio. Al momento, utilizzare il condizionale è comunque d’obbligo, in attesa di conferme.

Sarà interessante capire in che modo Microsoft ha intenzione di proporre la novità, se forzandone l’integrazione all’interno di Windows 11 (un po’ come fatto nell’ultimi periodo con Copilot) oppure rendendola opzionale. Quest’ultima ipotesi non è da escludere, considerando i feedback provenienti da chi non gradisce troppo una preferenza talvolta invasiva dell’intelligenza artificiale, preferendo un’esperienza più leggera e mininalista.

Per quanto riguarda invece i requisiti di sistema necessari per l’esecuzione di AI Explorer (che, lo ricordiamo, sarà in locale), dovrebbero essere questi.