iOS 18: nuovi dettagli sulle funzionalità IA

Apple annuncerà le nuove funzionalità di iOS 18 durante la WWDC 2024 del 10-14 giugno. Per la prima volta verrà dato ampio spazio all’intelligenza artificiale generativa. L’azienda di Cupertino sfrutterà la tecnologia in molte app, tra cui Safari. Apple Insider ha fornito ulteriori dettagli sulle novità per Siri, Messaggi e Spotlight Search.

Risposte semplici on-device con Ajax

In base alle fonti di Apple Insider, Apple non dovrebbe annunciare un chatbot, come Google Gemini, Microsoft Copilot e OpenAI ChatGPT, ma integrare l’IA generativa in molte app preinstallate con iOS 18. Il modello sviluppato dall’azienda californiana, denominato Ajax (nome non confermato), permette di eseguire le varie operazioni on-device, quindi senza accesso al cloud. Si avranno quindi importanti vantaggi in termini di prestazioni e privacy.

Una delle funzionalità di Safari sarà Intelligent Search, con la quale gli utenti potranno ottenere riassunti delle pagine web. Siri riceverà un aggiornamento simile ed è prevista una maggiore integrazione tra l’assistente digitale e l’app Messaggi. Ajax potrà analizzare i messaggi e generare risposte.

Come detto, il modello IA funziona sul dispositivo, ma può generare solo risposte semplici (almeno inizialmente). Per ottenere risposte più dettagliate sarà necessaria l’elaborazione sul cloud. Apple potrebbe quindi chiedere “aiuto” a Google e OpenAI.

Alcune funzionalità IA potrebbero essere mostrate in anteprima durante l’evento del 7 maggio dedicato ai nuovi iPad. I due modelli Pro da 11 e 12,9 pollici dovrebbero integrare il chip Apple M4 con una NPU (Neural Processing Unit) più potente di quella presente negli attuali chip M3.