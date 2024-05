Windows 11: personalizzazione da Impostazioni con Copilot

La build 26212 di Windows 11 Canary di questa settimana non include nulla di particolarmente interessante, almeno non stando alle note di rilascio. Come però spesso succede per le build di anteprima del più recente sistema operativo di casa Redmond, le cose migliori sono celate. Infatti, oltre ai nuovi widget nel menu Start già segnalati, è stata implementata un’interessante modifica per l’app Impostazioni e la ricerca.

La novità è stata individuata dall’utente Albacore, il quale ha condiviso alcuni screenshot su X, visibili di seguito. Stando a quanto segnalato, è possibile chiedere a Copilot qualsiasi cosa direttamente dalla casella di ricerca nell’app Impostazioni. Per fare un esempio concreto, se si desidera modificare un’opzione specifica, ma riuscire a trovare la giusta sezione delle impostazioni è complicato, sarà sufficiente aprire l’app Impostazioni e chiedere all’assistente AI di Microsoft quanto d’interesse, facendo preventivamente clic su “Chiedi a Copilot in Windows (Preview)” e proseguendo da lì.

Another piece of new-ish functionality in Settings is the ability to ask Copilot ✨ for help in case the inbox database has no result for your query 🔍

In case you don't have the option yet and would like to use it, enable feature ID 49445394 pic.twitter.com/inK8AWVkNH

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024