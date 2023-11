Copilot anche su Windows 10: è ufficiale

L’intelligenza artificiale di Copilot arriverà anche su Windows 10: sono state confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Le modalità di interazione con l’assistente virtuale saranno le stesse già collaudate su Windows 11, attraverso un’interfaccia dedicata. Il pulsante di attivazione comparirà nell’angolo inferiore destro del desktop, all’estremità della barra delle applicazioni. È già possibile metterlo alla prova partecipando alla preview.

Windows 10 con l’IA di Copilot

Ciò che ha spinto alla decisione è presto detto: È un’opportunità chiave per offrire il valore di Copilot a più clienti , come riferito da Aaron Woodman (Vice President of Windows Marketing) alla redazione del sito The Verge. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto, prelevato dalla build 19045.3754 appena distribuita agli Insider coinvolti nei test del Release Preview Channel, disponibile dopo aver installato l’aggiornamento KB5032278 di novembre.

L’arrivo di Copilot su Windows 10 non posticipa il termine del supporto stabilito ormai tempo da Microsoft per il sistema operativo. È e rimarrà fissato al 14 ottobre 2025, tra meno di due anni. Non ci saranno versioni successive all’attuale 22H2.

Sono previste alcune differenze tra l’esperienza offerta dall’assistente IA su W11 e quella su W10, in termini di skill e azioni supportate, anche e soprattutto in conseguenza ai diversi requisiti hardware richiesti dalle due piattaforme.

Almeno in un primo momento, Copilot sarà messo a disposizione degli utenti delle versioni Home e Pro di Windows 10. Per quanto riguarda le altre (come Enterprise ed Education), verranno fornite informazioni più avanti. Sono d’obbligo almeno 4 GB di RAM e uno schermo 720p.

Prima delle distribuzione globale, come da prassi, la novità dovrà affrontare una fase di test. Sarà fondamentale per raccogliere feedback e segnalazioni, intervenendo eventualmente laddove necessario per aggiustare il tiro.

Dal punto di vista di Microsoft, ampliare in modo significativo la base utenti potenziale di Copilot, significa offrire agli sviluppatori di terze parti coinvolti sul progetto la possibilità di raggiungere molti più dispositivi, stimolandone l’interesse.