Copilot anche su Windows 10? L'idea di Microsoft

Con la prospettiva di un’integrazione sul prossimo Windows 12 e in piena fase di rollout sull’attuale Windows 11, l’assistente Copilot di Microsoft potrebbe fare il suo debutto anche su Windows 10, ad oggi ancora il sistema operativo più diffuso tra quelli aggiornati dal gruppo di Redmond. A riportare la voce di corridoio è stata la redazione del sito Windows Central.

Windows 10 potrebbe accogliere l’IA di Copilot

Secondo i numeri condivisi da StatCounter, a fine ottobre 2023, il 69,34% dei PC Windows in circolazione era basato proprio sull’edizione W10 della piattaforma (circa un miliardo di utenti mensili). Il successore W11 si attestava al 26,13% (oltre 400 milioni). Seppur in costante aumento, quest’ultimo è ancora molto lontano dalla quota del predecessore. Sul terzo gradino del podio trova posto W7, con il 3,03%.

Stando alla fonte del rumor, la distribuzione di Copilot su Windows 10 potrebbe prendere il via presto, attraverso il rilascio di un aggiornamento, integrando un nuovo pulsante per all’assistente virtuale sulla barra delle applicazioni. Una volta premuto, attiverebbe la stessa esperienza già vista su Windows 11.

Ampliare il bacino d’utenza della sua tecnologia IA, darebbe a Microsoft un’arma in più per convincere gli sviluppatori di terze parti a realizzare plugin dedicati. Anziché destinarli a 400 milioni di PC o poco più, potrebbero metterli a disposizione di oltre 1,4 miliardi di computer.

Non dovrebbero esserci differenze sostanziali nell’esperienza offerta da Copilot su Windows 11 e su Windows 10. Questo risulterebbe in linea con una nuova visione interna al gruppo di Redmond, incline a mantenere ancora aggiornato il vecchio sistema operativo, a differenza di quanto voluto, tra gli altri, da Panos Panay, che nei mesi scorsi ha lasciato l’azienda per accasarsi in quel di Amazon.

Tra le altre ipotesi al vaglio, anche quella di posticipare la fine del supporto ufficiale per W10, al momento fissata nel 14 ottobre 2025. A tal proposito, la fonte dell’indiscrezione riporta valutazioni in corso, ma senza che sia ancora stata presa alcuna decisione.