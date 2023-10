Windows 11: novità per Copilot e accessibilità

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 25977 e 23570 per i canali Canary e Dev del programma Insider. Queste versioni preliminari di Windows 11 includono miglioramenti per accessibilità, Copilot e altre funzionalità. L’azienda di Redmond ha rilasciato inoltre un aggiornamento per il Microsoft Store che velocizza il caricamento e aggiunge il nuovo AI Hub.

Windows 11 build 25977 e 23570

La build 25977 del canale Canary include il numero maggiore di novità. La prima riguarda l’accessibilità e aggiunge il supporto per le protesi acustiche con tecnologia Bluetooth LE Audio. Gli utenti potranno effettuare il pairing, ascoltare l’audio in streaming e avviare una chiamata. Nelle prossime versioni preliminari del sistema operativo verrà inclusa la possibilità di controllare i preset audio dalle impostazioni di Windows 11.

Microsoft ha inoltre migliorato la gestione delle app che possono accedere alla rete WiFi o al GPS per determinare la posizione geografica. Verrà mostrato un prompt quando l’app tenta di accedere al WiFi o al GPS. È possibile accettare, negare la richiesta o nascondere l’avviso nelle impostazioni.

La principale novità della build 23570 del canale Dev riguarda Windows Copilot. L’assistente supporta ora i monitor multipli. È sufficiente cliccare sull’icona presente nella barra delle applicazioni mostrata sul monitor. Microsoft ha inoltre avviato i test per l’integrazione di Copilot nel Task Switcher (Alt+Tab).

L’ultima novità è invece disponibile per tutti. Dopo aver installato l’aggiornamento 22309, gli utenti noteranno un netto incremento delle prestazioni del Microsoft Store su Windows 11 e 10. L’avvio è quasi istantaneo e lo scrolling è più veloce. Solo su Windows 11 è stata aggiunta la sezione AI Hub che raccoglie le app basate sull’intelligenza artificiale (non ancora disponibile in Italia).