Microsoft Edge 118: due novità basate sull'IA

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge 118 per desktop e mobile. Nelle note di rilascio è indicata solo una novità che sfrutta l’intelligenza artificiale. Gli utenti italiani potranno sfruttare anche una seconda funzionalità, come viene mostrato al termine dell’installazione del browser.

Raggruppamento schede e ricerca nella pagina

La prima novità era stata annunciata a fine settembre. Edge permette di creare gruppi di schede in base all’argomento del sito, riducendo anche lo spazio occupato. La versione 118 sfrutta l’intelligenza artificiale per effettuare il raggruppamento automatico. L’utente deve solo cliccare sul menu Azione scheda (nell’angolo superiore sinistro) e scegliere la voce “Raggruppa schede simili“.

La seconda novità, indicata nelle note di rilascio e anticipata a fine agosto, riguarda la funzionalità Trova nella pagina, attivabile cliccando la voce nel menu oppure con la combinazione CTRL+F. Quando l’utente effettua una ricerca, l’intelligenza artificiale permette di trovare corrispondenze e sinonimi correlati, anche se viene inserita una query sbagliata.

Oltre alla patch per la vulnerabilità CVE-2023-36559, Microsoft ha incluso una nuova policy per SmartScreen. Gli amministratori IT possono creare un elenco di estensioni per tipi di file con un corrispondente elenco di domini che non devono essere segnalati come pericolosi. L’azienda di Redmond ha infine comunicato che l’icona di Bing nella barra laterale verrà sostituita dall’icona di Copilot in una prossima versione di Edge.

Ieri sera è stata distribuita anche la build 22635.2483 (KB5031451) di Windows 11 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. Una novità riguarda gli utenti europei. Come stabilito dal Digital Markets Act, il sistema operativo chiederà il consenso per la condivisione dei dati tra Windows e altri servizi Microsoft. Senza consenso, alcune funzionalità non saranno disponibili.