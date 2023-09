Microsoft Edge: nuove opzioni per lo split screen

A febbraio di quest’anno, il colosso di Redmond ha introdotto la visualizzazione a schermo diviso in orizzontale per Microsoft Edge, permettendo in tal modo agli utenti di poter visualizzare due siti Web affiancati in un’unica finestra, una feature questa che risulta indubbiamente molto comoda in una gran varietà di circostanze. Ora, però, la suddetta caratteristica è stata migliorata.

Microsoft Edge: novità per lo split screen

Nelle ultime versioni Canary del browser, infatti, Microsoft ha introdotto la possibilità di visualizzare due pagine Web su Edge pure in verticale, consentendo quindi agli utenti di scegliere il layout desiderato in base alle necessità.

Viene altresì concesso di passare da una modalità di visualizzazione all’altra, semplicemente facendo clic sul tasto con i tre punti, oltre che di ridimensionare le pagine trascinando un nuovo divisorio.

Oltre al nuovo layout, per lo split screen di Microsoft Edge è in arrivo un altro miglioramento: la possibilità di selezionare tramite il menu Altre opzioni un’opzione che consente di aprire i link nella scheda secondaria oppure in quella corrente. Per permettere gli utenti di comprendere meglio il concetto, verrà fornita una grafica apposita, andando ad illustrare il comportamento di ciascuna opzione.

A proposito di nuove caratteristiche, ricordiamo che recentemente Microsoft ha annunciato di essere intenzionata a voler rimuovere alcune feature non considerate essenziali dal suo browser, al fine di renderne più rapido e immediato l’uso da parte degli utenti e per spazzar via caratteristiche che vengono ormai reputate obsolete e che nel corso del tempo sono andate ad “appesantire” il software