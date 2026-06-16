Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€: bundle in offerta per chi deve aggiornare il PC

Microsoft Office 2024 Professional Plus rappresenta il più recente aggiornamento della suite perpetua dell’azienda dopo il 2021. Sul Microsoft Store, però, il prezzo ufficiale resta elevato: 239,99€ per Office Professional Plus 2024 e 199,99€ per una licenza di Windows 11 Pro, per un totale che sfiora i 440€ nel caso di una nuova installazione completa. In questo contesto si inserisce la proposta di Godeal24, che offre un bundle Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€, con licenze a vita e senza abbonamenti ricorrenti.

Le novità di Office 2024 Pro

Office 2024 introduce un’interfaccia Fluent Design aggiornata, pensata per integrarsi meglio con Windows 11, insieme a una serie di miglioramenti funzionali rispetto alle versioni precedenti. Il pacchetto include le applicazioni principali — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access — installate localmente e utilizzabili senza canoni mensili. In abbinamento, Windows 11 Pro consente di sfruttare una piattaforma più aggiornata dal punto di vista della sicurezza e dell’integrazione con gli strumenti AI, incluso Copilot. La formula proposta da Godeal24 punta dunque a offrire entrambi i prodotti in un’unica soluzione, con consegna digitale e supporto post-vendita.

Per chi cerca soltanto la suite Office, Godeal24 propone anche Office 2024 Pro a 16,99€, sempre con licenza perpetua. Il prezzo è sensibilmente inferiore a quello ufficiale indicato da Microsoft, e la stessa pagina segnala disponibilità limitata e possibili variazioni nel tempo. Restano disponibili anche altre versioni della suite, comprese le edizioni 2021 e 2019, oltre ad alcune varianti per Mac.

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Anche Windows 11 Pro viene proposto a prezzo scontato, con una licenza indicata a 12,25€. La stessa offerta comprende inoltre altre varianti, tra cui Windows 11 Home, le edizioni Enterprise LTSC e alcune soluzioni per Windows 10 e Windows Server 2025. Si tratta quindi di una vetrina ampia, rivolta a chi cerca sia il sistema operativo sia software aggiuntivo per la produttività o la manutenzione del PC.

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Oltre ai sistemi operativi e alle suite Office, il sito segnala anche una selezione di strumenti software per la produttività, la manutenzione e la protezione del sistema. Tra i prodotti elencati figurano soluzioni come Ashampoo PDF Pro 5, IObit Driver Booster 13, Adguard e Internet Download Manager, con prezzi inferiori rispetto a quelli di listino indicati nella pagina. La proposta viene presentata come un catalogo di licenze digitali con consegna immediata e supporto continuativo.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si presenta come un rivenditore di licenze software digitali con attivazione immediata e assistenza pre e post vendita. La pagina sottolinea inoltre l’assenza di costi di spedizione e di spese nascoste, insieme a un punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot basato su migliaia di recensioni. Nel complesso, il messaggio promozionale punta su licenze genuine, supporto tecnico e prezzi contenuti come elementi distintivi dell’offerta.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com