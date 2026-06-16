Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€: bundle in offerta per chi deve aggiornare il PC

Microsoft Office 2024 Professional Plus rappresenta il più recente aggiornamento della suite perpetua dell’azienda dopo il 2021. Sul Microsoft Store, però, il prezzo ufficiale resta elevato: 239,99€ per Office Professional Plus 2024 e 199,99€ per una licenza di Windows 11 Pro, per un totale che sfiora i 440€ nel caso di una nuova installazione completa. In questo contesto si inserisce la proposta di Godeal24, che offre un bundle Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€, con licenze a vita e senza abbonamenti ricorrenti.
Le novità di Office 2024 Pro
Office 2024 introduce un’interfaccia Fluent Design aggiornata, pensata per integrarsi meglio con Windows 11, insieme a una serie di miglioramenti funzionali rispetto alle versioni precedenti. Il pacchetto include le applicazioni principali — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access — installate localmente e utilizzabili senza canoni mensili. In abbinamento, Windows 11 Pro consente di sfruttare una piattaforma più aggiornata dal punto di vista della sicurezza e dell’integrazione con gli strumenti AI, incluso Copilot. La formula proposta da Godeal24 punta dunque a offrire entrambi i prodotti in un’unica soluzione, con consegna digitale e supporto post-vendita.
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 27.75€€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 27.65€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.05€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.45€
Per chi cerca soltanto la suite Office, Godeal24 propone anche Office 2024 Pro a 16,99€, sempre con licenza perpetua. Il prezzo è sensibilmente inferiore a quello ufficiale indicato da Microsoft, e la stessa pagina segnala disponibilità limitata e possibili variazioni nel tempo. Restano disponibili anche altre versioni della suite, comprese le edizioni 2021 e 2019, oltre ad alcune varianti per Mac.
Licenze Office 100% genuine scontate del 90%
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 39.99€ (Solo 13.33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC– 28.28€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Solo 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Solo 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Solo 24.8€/PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Anche Windows 11 Pro viene proposto a prezzo scontato, con una licenza indicata a 12,25€. La stessa offerta comprende inoltre altre varianti, tra cui Windows 11 Home, le edizioni Enterprise LTSC e alcune soluzioni per Windows 10 e Windows Server 2025. Si tratta quindi di una vetrina ampia, rivolta a chi cerca sia il sistema operativo sia software aggiuntivo per la produttività o la manutenzione del PC.
Offerta imperdibile su Windows! Windows 11 Pro con AI a soli 12€
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Solo 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys — 35.25€ (Solo 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Solo 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard — 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Oltre ai sistemi operativi e alle suite Office, il sito segnala anche una selezione di strumenti software per la produttività, la manutenzione e la protezione del sistema. Tra i prodotti elencati figurano soluzioni come Ashampoo PDF Pro 5, IObit Driver Booster 13, Adguard e Internet Download Manager, con prezzi inferiori rispetto a quelli di listino indicati nella pagina. La proposta viene presentata come un catalogo di licenze digitali con consegna immediata e supporto continuativo.
Una vasta gamma di strumenti in super sconto
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 si presenta come un rivenditore di licenze software digitali con attivazione immediata e assistenza pre e post vendita. La pagina sottolinea inoltre l’assenza di costi di spedizione e di spese nascoste, insieme a un punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot basato su migliaia di recensioni. Nel complesso, il messaggio promozionale punta su licenze genuine, supporto tecnico e prezzi contenuti come elementi distintivi dell’offerta.
Contatta Godeal24: service@godeal24.com