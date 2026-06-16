 Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€: bundle in offerta per chi deve aggiornare il PC
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Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€: bundle in offerta per chi deve aggiornare il PC

Office 2024 Pro e Windows 11 Pro a prezzo scontato: licenze genuine, acquisto una tantum e consegna istantanea. Approfitta dell’offerta Godeal24.
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Office 2024 Pro e Windows 11 Pro a prezzo scontato: licenze genuine, acquisto una tantum e consegna istantanea. Approfitta dell’offerta Godeal24.
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Microsoft Office 2024 Professional Plus rappresenta il più recente aggiornamento della suite perpetua dell’azienda dopo il 2021. Sul Microsoft Store, però, il prezzo ufficiale resta elevato: 239,99€ per Office Professional Plus 2024 e 199,99€ per una licenza di Windows 11 Pro, per un totale che sfiora i 440€ nel caso di una nuova installazione completa. In questo contesto si inserisce la proposta di Godeal24, che offre un bundle Office 2024 Pro + Windows 11 Pro a 27,25€, con licenze a vita e senza abbonamenti ricorrenti.

Le novità di Office 2024 Pro

Office 2024 introduce un’interfaccia Fluent Design aggiornata, pensata per integrarsi meglio con Windows 11, insieme a una serie di miglioramenti funzionali rispetto alle versioni precedenti. Il pacchetto include le applicazioni principali — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access — installate localmente e utilizzabili senza canoni mensili. In abbinamento, Windows 11 Pro consente di sfruttare una piattaforma più aggiornata dal punto di vista della sicurezza e dell’integrazione con gli strumenti AI, incluso Copilot. La formula proposta da Godeal24 punta dunque a offrire entrambi i prodotti in un’unica soluzione, con consegna digitale e supporto post-vendita.

Per chi cerca soltanto la suite Office, Godeal24 propone anche Office 2024 Pro a 16,99€, sempre con licenza perpetua. Il prezzo è sensibilmente inferiore a quello ufficiale indicato da Microsoft, e la stessa pagina segnala disponibilità limitata e possibili variazioni nel tempo. Restano disponibili anche altre versioni della suite, comprese le edizioni 2021 e 2019, oltre ad alcune varianti per Mac.

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Anche Windows 11 Pro viene proposto a prezzo scontato, con una licenza indicata a 12,25€. La stessa offerta comprende inoltre altre varianti, tra cui Windows 11 Home, le edizioni Enterprise LTSC e alcune soluzioni per Windows 10 e Windows Server 2025. Si tratta quindi di una vetrina ampia, rivolta a chi cerca sia il sistema operativo sia software aggiuntivo per la produttività o la manutenzione del PC.

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Oltre ai sistemi operativi e alle suite Office, il sito segnala anche una selezione di strumenti software per la produttività, la manutenzione e la protezione del sistema. Tra i prodotti elencati figurano soluzioni come Ashampoo PDF Pro 5, IObit Driver Booster 13, Adguard e Internet Download Manager, con prezzi inferiori rispetto a quelli di listino indicati nella pagina. La proposta viene presentata come un catalogo di licenze digitali con consegna immediata e supporto continuativo.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si presenta come un rivenditore di licenze software digitali con attivazione immediata e assistenza pre e post vendita. La pagina sottolinea inoltre l’assenza di costi di spedizione e di spese nascoste, insieme a un punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot basato su migliaia di recensioni. Nel complesso, il messaggio promozionale punta su licenze genuine, supporto tecnico e prezzi contenuti come elementi distintivi dell’offerta.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Pubblicato il 16 giu 2026

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Redazione
Pubblicato il
16 giu 2026
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