Super saldi software di metà anno: Office 2024 Pro a 16,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

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Office 2024 Pro è pensato per chi desidera le funzionalità più recenti e un’esperienza più fluida con Windows 11. Include tutte le applicazioni Microsoft essenziali: Word, Excel, Outlook, PowerPoint e Access. Che tu lavori, studi o gestisca un’attività, Office 2024 Pro ti aiuta a restare organizzato ed efficiente. Office 2021 Professional Plus resta un’ottima alternativa. Ora disponibile a 28,28 €, include: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote. Come Office 2024, è un acquisto una tantum con accesso a vita: niente abbonamenti, niente pagamenti mensili e nessun costo nascosto.
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- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Qualunque edizione tu scelga, Office 2024 o 2021, Windows 11 Pro è necessario per eseguire queste applicazioni al meglio. Un nuovo sistema operativo modernizza il PC e, proprio ora, MS Windows 11 Pro può essere tuo a soli 12,25 € (prezzo di listino 199 €) grazie alla promozione Godeal24. Questo sistema operativo è progettato per i professionisti di oggi, con un’interfaccia intuitiva, funzioni multitasking migliorate e sicurezza avanzata per proteggere i tuoi contenuti.
Che occasione! L’ultima licenza Windows scende a 12 €!
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