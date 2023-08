Microsoft Edge: funzioni dismesse per migliorare il browser

Microsoft Edge basato su Chromium è stato rilasciato a inizio 2020, con l’intento di offrire un browser capace di garantire un miglior grado di compatibilità e migliori prestazioni. Negli anni il navigatore di casa Microsoft si è evoluto parecchio, passando da un’alternativa senza fronzoli a Chrome a una soluzione con le più disparate caratteristiche, molte delle quali di discutibile utilità. È giunto, dunque, il tempo di mettere un po’ d’ordine e di tornare alla praticità e alla sobrietà.

Microsoft Edge: addio ad alcune funzioni obsolete

Microsoft, infatti, ha annunciato che intende dismettere alcune funzionalità di Edge ormai ritenute obsolete, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e semplificare il funzionamento del browser.

Qualche giorno fa il colosso di Redmond ha reso disponibile Microsoft Edge 117 sul Beta Channel per i test finali prima del lancio pubblico che avverrà il prossimo mese. La relase contiene alcune importanti modifiche e miglioramenti, tra cui un’esperienza Microsoft Edge for Business migliorata, ma la cosa forse più importante è per l’appunto quella che è stata comunicata la dismissione di diverse feature.

Precisamente, ad abbandonare il browser è il menu Altri strumenti e le funzionalità quali il risolutore di problemi matematici, il dizionario con immagini, il generatore di citazioni, gli strumenti di grammatica e la modalità bambini.

Microsoft, dunque, non si occuperà più dello sviluppo di queste funzioni, ma potrebbero comunque continuare a restare accessibili per un certo periodo di tempo.

Da tenere presente che Microsoft prevede di rilasciare la versione 117 del browser nel canale Stable la settimana del 14 settembre 2023. Sarà disponibile su Windows 10, Windows 11, macOS e Linux.