Microsoft Edge for Business: produttività e sicurezza

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge for Business su tutte le piattaforme supportate, quindi anche su smartphone. La “nuova esperienza di lavoro” (non è quindi un’altra versione del browser) viene attivata quando l’utente effettua il login con un account Entra ID (ex Azure Active Directory), dopo aver installato la versione 116.

Edge for Business: funzionalità

Edge for Business è stato presentato durante la conferenze Build 2023. Quando viene effettuato l’accesso con un account Entra ID, il browser mostrerà un banner informativo e verrà aggiornata l’icona di Edge (c’è una valigetta). Tutti i dati associati al profilo lavorativo (password salvate, cronologia, preferiti e altri) verranno mantenuti.

Nell’angolo superiore sinistro della finestra viene mostrato il profilo attivo con foto e nome (personale o dell’azienda). Se l’utente utilizza anche un account Microsoft, Edge effettuerà lo switch automatico al profilo di lavoro quando viene aperto un sito per le attività lavorative, ad esempio quello di Microsoft 365.

Policy, configurazioni e impostazioni stabilite dall’azienda verranno automaticamente trasferite a Edge for Business, quindi l’amministratore IT conserverà il controllo. Tutti i dati di lavoro verranno conservati separatamente da quelli personali. Ovviamente sarà possibile utilizzare le varie funzionalità di produttività, come Workspaces, sidebar, Compose e Bing Chat Enterprise.

Nelle prossime versioni sarà disponibile per impostazione predefinita lo switch bidirezionale tra la finestra del browser di lavoro e la finestra del browser personale. Microsoft introdurrà anche miglioramenti estetici, tra cui la possibilità di visualizzare il brand dell’azienda. È possibile leggere tutte informazioni su Edge for Business nelle FAQ dedicate.