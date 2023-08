Microsoft Designer integrato nella sidebar di Edge

Microsoft ha annunciato che Designer è ora integrato nella barra laterale di Edge. Il tool basato sul modello DALL-E di OpenAI, consente di generare specifici contenuti a partire da una descrizione testuale. Al momento è accessibile solo agli utenti statunitensi. In Italia è disponibile la versione web.

Microsoft Designer in Edge

A fine aprile, Microsoft aveva introdotto nuove funzionalità per Designer, promettendo l’integrazione del servizio in Edge. Quest’ultima è una delle funzionalità del browser che l’azienda di Redmond consiglia agli studenti. Il tool consente di creare facilmente immagini per social media, volantini, inviti, biglietti di auguri e altri simili contenuti.

È sufficiente cliccare sull’icona di Designer nella barra laterale di Edge (o aggiungerla con il pulsante +). Dopo aver inserito la descrizione testuale (prompt), Designer mostra diversi design con immagine e testo. Come si può vedere nel video, l’integrazione nel browser semplifica l’inserimento dei contenuti in Outlook (e altre app).

Microsoft consiglia agli studenti di sfruttare anche l’integrazione di Bing Chat. Una delle nuove funzionalità permette di organizzare le schede aperte. Dalla barra laterale di Edge è inoltre possibile accedere alle app Microsoft 365 e a Bing Image Creator, effettuare acquisti e utilizzare i tool, come calcolatrice, convertitore di unità e traduttore.

Ci sono ovviamente le funzionalità di Edge, tra cui le schede verticali, i gruppi di schede e Smart Find. Quest’ultima sfrutta l’intelligenza artificiale per cercare una parola o una frase all’interno della pagina web attualmente aperta.