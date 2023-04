Microsoft Designer, in arrivo nuove funzionalità IA

Siamo già andati alla scoperta di Microsoft Designer, l’app di progettazione grafica che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare immagini partendo da una descrizione testuale. Al momento il suo funzionamento è ancora imperfetto, in quanto i lavori sull’IA generativa DALL-E 2 di OpenAI per lo sviluppo di funzionalità devono procedere con la giusta cautela, al fine di non proporre una soluzione IA poco performante; tuttavia, procedono costantemente.

L’ultimo aggiornamento in particolare perfeziona ulteriormente Designer, rendendo estremamente rapida la creazione di post per i social media nella loro interezza.

Microsoft Designer migliora ancora

Come annunciato dalla stessa Microsoft in queste ore, Microsoft Designer non è più in grado di creare esclusivamente le immagini a partire da una descrizione testuale, ma può anche fornire suggerimenti per i copy – ovvero le didascalie per Instagram, Facebook, Twitter e altre piattaforme – a partire da una descrizione fornita dall’utente. In altre parole, Designer può facilitare la generazione istantanea delle didascalie e degli hashtag più pertinenti per i post sui social media, sfruttando l’IA generativa.

In aggiunta, sulla base del feedback degli utenti, Microsoft ha apportato aggiornamenti all’app per personalizzare e ridimensionare i design più facilmente. Questa nuova funzionalità consente la modifica delle dimensioni della tela del disegno originale in una dimensione diversa, spostando automaticamente gli elementi del disegno per adattarli perfettamente.

Se poi volete creare immagini animate, Microsoft Designer lo farà senza problemi, aggiungendo sfondi in movimento, testi con transizioni e altri effetti speciali. Altrettanto importante è poi l’integrazione nativa del programma su Microsoft Edge, che ora garantisce l’accesso rapido tramite l’icona Designer posizionata sulla barra laterale destra del browser.

Coloro che non utilizzano Edge possono visitare il sito Web di Designer per provare gratuitamente la versione aggiornata dell’app in anteprima e avere il primo accesso a funzionalità aggiuntive. Una volta che l’app sarà pronta per la disponibilità generale, sarà disponibile come app gratuita e con più funzionalità premium disponibili per gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family.