Microsoft Designer, l'IA crea immagini: come funziona

Svelato nel mese di ottobre durante la conferenza Ignite, Microsoft Designer è uno strumento in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per creare immagini partendo da una descrizione testuale. In futuro sarà integrato nella suite 365, per il momento si trova ancora in fase di test con accesso limitato. Vediamo quali sono le sue potenzialità.

Creare immagini con l’IA: Microsoft Designer

Basato sugli algoritmi di DALL-E 2, è stato presentato dal gruppo di Redmond come un tool in grado di velocizzare e automatizzare la generazione di contenuti grafici destinati al Web, ai social network e a qualsiasi altro impiego. Qui sotto il video pubblicato in occasione dell’annuncio.

Il funzionamento è semplice: si digita la descrizione dell’immagine che si desidera ottenere e si attende che l’intelligenza artificiale esegua il compito. Riportiamo di seguito alcuni esempi, il primo dei quali restituito sulla base di questo input.

Un adorabile personaggio che corre, illustrazione con inchiostro e acquerello, sfondo colorato.

Non solo illustrazioni: l’IA di DALL-E 2 al servizio di Microsoft Designer è in grado di creare anche contenuti fotorealistici, come visibile qui sotto.

Una scarpa da corsa magica, futuristica, una straordinaria fotografia in studio del prodotto, con illuminazione soffusa, bokeh ed effetti di fumo; un atleta orgoglioso, uomo latino, vittorioso dopo la gara, primo piano, dettaglio del viso, ritratto fotografico spontaneo, fotogiornalismo sportivo.

Le potenzialità sono enormi. Ci sarà tempo e modo per capire come questo ennesimo progetto messo in campo dal gruppo di Redmond in relazione all’ambito IA (che si affianca al nuovo Bing con GPT-4) potrà trovare spazio in un settore che si appresta letteralmente a esplodere.

Come provare Microsoft Designer

Al momento, l’accesso allo strumento è riservato. L’unica strada percorribile è quella che passa dall’iscrizione alla lista d’attesa, attraverso l’inserimento del proprio indirizzo email nell’apposito campo sul sito ufficiale. Si dovrà poi attendere la ricezione dell’invito da parte della software house.

Non sappiamo nemmeno quale sia la data di lancio prevista per Microsoft Designer, ma è lecito ipotizzare un’attesa non troppo lunga, considerando come la concorrenza si stia già facendo sentire con iniziative simili. Occhi puntati sul mese di maggio, quando andrà in scena la conferenza Build, solitamente palcoscenico di annunci importanti.