Microsoft Teams: immagini IA con Designer

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità per la versione gratuita di Teams per Windows 11. La più interessante è l’integrazione di Designer (anteprima), il servizio che consente di generare immagini per poster, presentazioni o inviti da condividere sui social media. Il tool sfrutta l’intelligenza artificiale del modello DALL-E 2 di OpenAI. Disponibili inoltre le Communities, gruppi di utenti che discutono su determinati argomenti.

Designer: immagini IA in Teams

Microsoft Designer era stato presentato il 12 ottobre 2022, insieme al più famoso Image Creator. Inizialmente era accessibile solo tramite browser (o dalla barra laterale di Edge). Ora è stato integrato nella versione gratuita di Teams. Essendo basato sulla tecnologia text-to-image di OpenAI, l’utente deve solo digitare la descrizione testuale (prompt) per generare le immagini.

In alternativa è possibile caricare un’immagine esistente. L’azienda di Redmond ha previsto l’aggiunta di funzionalità più avanzate in Microsoft 365 Personal e Family, quindi servirà l’abbonamento. Designer può essere utilizzato all’interno delle Communities, ad esempio per creare un annuncio.

Le “comunità”, in precedenza disponibili solo su Teams per Android e iOS, sono gruppi in cui i membri possono discutere su argomenti specifici. È possibile anche creare e ospitare eventi. Gli amministratori decidono le regole e le azioni di moderazione (ad esempio la cancellazione di contenuti o la rimozione dei partecipanti). Le Communities arriveranno anche su web, Windows 10 e macOS nelle prossime settimane.

Microsoft ha introdotto anche alcune novità per gli utenti che usano le Communities sui dispositivi mobile. È possibile registrare video con filtri e markup, mentre su iOS è stata aggiunta la scansione dei documenti con email e numeri di telefono (usati per invitare altri membri).