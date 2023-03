Microsoft svela la nuova app Teams per Windows

Microsoft ha annunciato la nuova app Teams per Windows. Sono molte le novità rispetto alla precedente versione. L’azienda di Redmond ha aggiornato il design, ma soprattutto incrementato le prestazioni, grazie alla nuova architettura. Tra le funzionalità c’è il supporto per gli avatar. Inizialmente sarà accessibile in anteprima pubblica solo agli utenti aziendali.

Microsoft Teams: nuova versione per Windows

L’app Teams per Windows è stata sviluppata da zero. Grazie alla nuova architettura sono stati ottenuti diversi miglioramenti prestazionali: installazione fino a 3 volte più veloce, avvio fino a 2 volte più veloce, passaggio tra chat/canali fino a 3 volte più veloce, consumo di RAM fino al 50% in meno e spazio occupato su disco fino al 70% in meno.

L’interfaccia dell’app è stata aggiornata per migliorare l’esperienza d’uso. Gli utenti noteranno l’effetto Mica di Windows 11, nuovi colori e temi, oltre al passaggio automatico alla modalità scura. Per quanto riguarda la flessibilità, Teams mostrerà ora tutte le notifiche in un singolo menu a discesa. Non serve più passare da un account all’altro.

Non mancano ovviamente le funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale, come il riassunto delle riunioni e Copilot. Un’altra novità è il supporto per gli avatar 3D che possono essere utilizzati dagli utenti che non hanno una webcam o che vogliono una maggiore privacy.

È possibile creare avatar piuttosto realistici, scegliendo varie opzioni di personalizzazione, tra cui forma del viso, naso, occhi, labbra e orecchie. Se l’utente usa una reazione, l’avatar mimerà la reazione con il corpo. La nuova app è disponibile solo per i clienti aziendali. Sarà accessibile a tutti entro fine anno.