Microsoft Teams: gruppi gratis su Android e iOS

Microsoft Teams è un servizio dedicato principalmente alle aziende, ma ultimamente sono state introdotte funzionalità più “consumer”, come i giochi. L’azienda di Redmond ha ora annunciato le Communities che permettono di rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi di lavoro. La novità è disponibile gratuitamente su Android e iOS, ma arriverà presto anche su desktop.

Communities, i gruppi di Microsoft Teams

I gruppi sono la funzionalità più utilizzata di Facebook. Altri servizi, tra cui WhatsApp, Discord e Twitter, offrono la possibilità di creare spazi digitali in cui si riuniscono diverse persone, quindi le Communities di Teams non sono una novità assoluta. Microsoft evidenzia però la caratteristiche uniche, come la possibilità di organizzare meeting virtuali.

L’iscrizione ad un gruppo avviene tramite link, email, numero di telefono o codice QR, ma serve un account Microsoft. Gli amministratori del gruppo decidono le regole e le azioni di moderazione (ad esempio la cancellazione di contenuti o la rimozione dei partecipanti). Ovviamente non mancano chat, chiamate e condivisione di contenuti (foto, video, file). È possibile inoltre organizzare eventi e aggiungerli al calendario condiviso. Gli utenti possono anche usare le communities per conservare documenti.

Come detto, le Communities sono disponibili nella versione gratuita di Microsoft Teams per Android e iOS. Su desktop arriveranno nelle prossime settimane. La creazione di un gruppo o l’accesso a gruppi già esistenti avviene nella scheda Home.

