Edge 116 consente di attaccare la sidebar al desktop

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Edge 116. Due le novità principali incluse nell’ultima versione del browser. Gli utenti aziendali possono separare la navigazione personale da quella lavorativa, sfruttando Edge for Business. È inoltre possibile attaccare la barra laterale al desktop di Windows 10. L’azienda di Redmond ha anche esteso l’acceso a Bing Chat Enterprise ai piani A3 e A5 di Microsoft 365.

Edge 116: ecco le novità

La versione 116.0.1938.54 di Edge è stata distribuita ieri sera. Per scaricarla è sufficiente aprire la sezione Informazioni su Microsoft Edge nelle Impostazioni, attendere il completamento del download e riavviare il browser. Nelle note di rilascio sono elencate due novità, oltre alle patch di sicurezza.

Edge for Business non è una nuova versione, ma il nome indica una particolare modalità disponibile per gli utenti aziendali che effettuano l’accesso con un account Intra ID (ex Azure Active Directory). È possibile utilizzare funzionalità specifiche per sicurezza e produttività, tra cui lo switch automatico tra navigazione personale (Microsoft Account) e lavorativa (Microsoft Intra ID).

Cliccando l’icona “popout” vicino alla base della barra laterale è invece possibile attaccare la sidebar lungo il lato del desktop su Windows 10. Gli utenti possono quindi accedere a servizi e tool IA, incluso Bing Chat, senza aprire una finestra del browser.

A proposito del chatbot, Microsoft permette ora di accedere a Bing Chat Enterprise anche agli istituti scolastici con abbonamento Microsoft 365 A3 e A5. Questa versione non salva nessun dato durante la conversazione, quindi garantisce una maggiore privacy. In futuro verrà offerta una versione standalone a 5 dollari/mese per utente.